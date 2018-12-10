В Альфа-банке опровергли информацию о продаже организации

17:47 | 11.12.2018

Альфа-банк категорически опровергает слухи о продаже банка, никаких переговоров по этому поводу не было и не ведётся, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе кредитной организации.



Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что владельцы Альфа-банка якобы обсуждали с ВТБ и итальянским UniCredit возможную продажу банка. По данным газеты, неформальные переговоры не принесли результата. Как утверждает Financial Times, владелец банка Михаил Фридман хотел бы получить за банк 7–8 миллиардов долларов.