Президент Польши посмертно наградил правозащитницу Людмилу Алексееву высшей наградой

17:35 | 11.12.2018

Правозащитницу Людмилу Алексееву посмертно удостоили кавалерским крестом Ордена заслуг перед Польшей, который является высшей наградой в стране для иностранцев, по решению президента Анджея Дуды. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.



О смерти российской правозащитницы стало известно 8 декабря. Она ушла из жизни в московской городской клинической больнице № 15 в возрасте 91 года. Защите прав человека Людмила Алексеева посвятила 52 года своей жизни, напоминает rg.ru.