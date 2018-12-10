В Германии мигранты забросали полицейских камнями, пострадали 11 человек

17:24 | 11.12.2018

Выходцы из Эритреи ночью устроили беспорядки в немецком Бамберге (Бавария) и атаковали приехавших по вызову полицейских, передает «Росбалт».



Как отмечает РИА «Новости», мигранты забаррикадировались в жилом доме и кидали камнями в стражей порядка. В это время в одной из квартир вспыхнул пожар. Из дома выбежали девять человек, они были задержаны. Пострадали одиннадцать человек.