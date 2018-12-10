Госдума РФ приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

17:15 | 11.12.2018

Госдума приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда на 117 рублей в среднем по России. С 1 января 2019-го МРОТ составит 11 280 рублей, передает РИА «Новости». Последнее повышение МРОТа произошло в мае. Новый МРОТ будет действовать с 1 января 2019 г.