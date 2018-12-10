Глава Росгвардии Виктор Золотов подал судебный иск к Алексею Навальному

16:54 | 11.12.2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Он потребовал взыскать с политика один миллион рублей, передает ТК «Дождь». Генерал недоволен серией разоблачений, связанных со снабжением войск гвардии, а также с имуществом его семьи. Сам Навальный в своем Twitter уже заявил, что придет в суд и повторит свои слова по поводу Росгвардии.



Кроме того, Навальный выразил удивление, что Золотов не подал в суд и на ФСБ. Как напоминает «Эхо Москвы», накануне стало известно, что по инициативе органов госбезопасности начата проверка снабжения Росгвардии продуктами по завышенным ценам.