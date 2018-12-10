Россия и мир
16:51 | 11.12.2018
Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей
Роскомнадзор оштрафовал Google, так как компания отказалась подключиться к реестру запрещенных ресурсов и фильтровать сайты, находящиеся в нем. Как уточнил Жаров, федеральная служба может открыть еще одно дело, если компания не удалит ссылки на противоправную информацию из поисковой выдачи.
© «Вечерние Ведомости»
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