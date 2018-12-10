Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей

16:51 | 11.12.2018

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за неисполнение российских законов, рассказал глава ведомства Жаров, передает «РИА Новости». «Оштрафовали Google сегодня на 500 тысяч рублей», — сказал Жаров.



Роскомнадзор оштрафовал Google, так как компания отказалась подключиться к реестру запрещенных ресурсов и фильтровать сайты, находящиеся в нем. Как уточнил Жаров, федеральная служба может открыть еще одно дело, если компания не удалит ссылки на противоправную информацию из поисковой выдачи.