Немецкая газета Bild опубликовал фото выданного Путину удостоверения «Штази»

16:39 | 11.12.2018

Немецкая газета Бильд опубликовала фото удостоверения бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски), выданного Путину. Документ был обнаружен в архиве отдела кадров дрезденского управления Министерства госбезопасности ГДР. Служивший в КГБ Путин работал в Дрездене в 1985–1990 годах, напоминает РБК.



Как сообщил журналистам руководитель дрезденского отделения Конрад Фельбер, с таким удостоверением Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР, при этом он не обязан был сообщать, что работал на советскую разведку, сообщает iz.ru.