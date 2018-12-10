В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой

16:35 | 11.12.2018

Сотни человек, в том числе политики, общественники, деятели культуры, пришли во вторник в Центральный дом журналиста проститься с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, передает «Интерфакс».



Проститься с правозащитницей приехали политик Алексей Навальный, президент РФ Владимир Путин, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, коллеги Людмилы Алексеевой по Московской Хельсинкской группе и многие другие.



Напомним, Алексеева ушла из жизни в минувшую субботу на 92-м году жизни. После панихиды ее кремируют на Троекуровском кладбище и похоронят в семейной могиле.