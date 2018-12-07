США расширили санкции в отношении властей Северной Кореи

12:46 | 11.12.2018

США внесли в список санкций трех членов руководства КНДР, сообщило американское министерство финансов. В список санкций попал Чхве Рён Хэ, вице-маршал Корейской народной армии. Также в списке санкций министр госбезопасности Чен Кён Тхэк и директор департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо, передает РИА «Новости». Их обвинили в причастности к нарушениям прав человека.



В КНДР уже выразили возмущение по поводу новых санкций, пишет газета Rodong Sinmun. «Невыносимая политическая провокация и враждебный акт, который противоречит духу июньской встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в статье издания, передает life.ru.