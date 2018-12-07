Турция начала строительство военно-морской базы на Черном море

12:39 | 11.12.2018

Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны, сообщает телеканал NTV. Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.



Газета Milliyet указывает, что проект стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива и открытия трубопровода «Турецкий поток». Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта к востоку от Трабзона началась еще в июле прошлого года. Сооружаемый объект будет девятой базой ВМС Турции.