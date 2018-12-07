Путин поддержал предложение о переносе столицы ДФО во Владивосток

12:36 | 11.12.2018

Путин поддержал предложение врио губернатора Приморского края Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.



Ранее Кожемяко заявлял, что его инициативу поддержал премьер-министр Медведев, а глава администрации президента Вайно отнесся к этой идее «в целом положительно».



Против переноса выступал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, приводя в пользу своей позиции то, что Хабаровск является культурным и образовательным центром округа, а также крупнейшим по количеству населения городом Дальнего Востока, отмечает РБК.