Самой прослушиваемой песней XX века стала Bohemian Rhapsody группы Queen

12:32 | 11.12.2018

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века, сообщает медиахолдинг Universal Music Group (UMG) в Twitter. По данным медиахолдинга, композицию прослушали более полутора миллиарда раз.



Напомним, Фредди Меркьюри написал Bohemian Rhapsody в 1975 году. Она вошла в альбом A Night At The Opera.