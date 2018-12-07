Названы регионы РФ с самым большим числом должников по ЖКХ

12:23 | 11.12.2018

Больше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, проживает в Ставропольском крае. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что около 34 процентов жителей региона испытывают трудности при оплате услуг ЖКХ.



Своевременно оплачивать коммунальные услуги также не могут 28,5 процента опрошенных из Кабардино-Балкарии, четверть жителей Чувашской Республики и примерно столько же — Тувы. О серьезных проблемах с нехваткой средств заявили 22 процента опрошенных в Саратовской области, а также 19,3 % в Астраханской области, передает РИА «Новости».



По данным Росстата, наименьшую озабоченность с оплатой услуг ЖКХ высказали жители Приморского края, Ивановской, Липецкой, Тверской областей, Севастополя и Камчатского края. Здесь доля семей, для которых оплата коммунальных услуг вызывает затруднения, составляет менее одного процента.