СМИ сообщили о согласии арестованной в США Марии Бутиной частично признать себя виновной

11:48 | 11.12.2018

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, готова признать себя виновной по некоторым пунктам. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на соглашение Бутиной со следствием.



В документе говорится, что обвинение предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, однако в результате сделки со следствием Бутину могут приговорить к меньшему сроку. Отмечается, что это будет зависеть от «уровня её сотрудничества». Также утверждается, что Бутина, «вероятно, будет депортирована в Россию».



Как напоминает «Эхо Москвы», следователи считают, что Бутина пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвигать российские интересы.