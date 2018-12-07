Госдеп США исключил Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению

11:40 | 11.12.2018

Госдеп исключил Россию из стран, поездку в которые американским гражданам рекомендовано «пересмотреть», сообщает РИА «Новости». Россия попала в список стран, в которых жителям США следует «проявлять повышенную осторожность».



«Проявляйте повышенную осторожность из-за терроризма, притеснений и произвольного исполнения местных законов. Некоторые области подвергаются повышенному риску», — отмечается в опубликованных рекомендациях для американских путешественников.



Как напоминает lenta.ru, в США существует практика ранжирования стран по уровню опасности для американских туристов. Госдеп выделяет четыре категории государств: где нужно «проявлять осторожность», «проявлять повышенную осторожность», куда следует «пересмотреть поездку» и куда лучше «не ехать».