Президент Франции объявил о введении чрезвычайного положения в стране

11:22 | 11.12.2018

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Глава государства принял подобное решение на фоне протестов «желтых жилетов», передает РИА «Новости».



Глава государства подчеркнул, что считает гнев французов справедливым, однако отметил, что нападения на стражей порядка и разрушение торговых точек и зданий ничто не может оправдать, сообщает iz.ru.