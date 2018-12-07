«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2018 году

16:57 | 10.12.2018

«Яндекс» составил списки тем, оказавшихся в центре внимания россиян в уходящем году. Главным событием стал прошедший летом в России чемпионат мира по футболу. Именно по нему чаще всего россияне искали информацию. В тройке наиболее популярных событий также оказались зимняя Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В пятерку также вошли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также президентские выборы в России, передает РБК.



Среди личностей наибольший интерес привлек голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, ставший одним из героев чемпионата мира, в тройку также вошли Нурмагомедов и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба. На пятом и седьмом месте фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, на восьмом и девятом – футболисты Денис Черышев и Лионель Месси, отмечает «Р-Спорт».