В Германии прекращено движение дальних поездов из-за забастовки

16:42 | 10.12.2018

В Германии сегодня на время было прекращено движение поездов дальнего следования из-за забастовки железнодорожников, сообщает Deutsche Welle.



Отраслевому профсоюзу не удалось договориться с компанией Deutsche Bahn о повышении зарплаты, хотя, по мнению руководства немецких железных дорог, переговоры шли успешно. Дорожники объявили предупредительную забастовку, передает «Вести.ру».



В настоящее время железнодорожники завершили забастовку, но сбои в движении поездов ожидаются в течение всего понедельника, сообщается на официальной странице немецкого перевозчика Deutsche Bahn.