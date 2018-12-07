Министерство связи опубликовало график отключения аналогового телевещания

16:35 | 10.12.2018

Министерство связи утвердило даты отключения аналогового вещания. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что 11 февраля аналоговое вещание будет отключено в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской областях и Чеченской Республике. Жители Москвы и Московской области перейдут на цифровое ТВ 15 апреля. В этот же день аналоговое телевещание будет отключено ещё в 18 регионах России. 3 июня на цифровое телевещание перейдут остальные 57 российских регионов, передает russian.rt.com.



Как напоминает РИА «Новости», в следующем году Россия переходит на цифровое телевидение: так, население получит бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества.