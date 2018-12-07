Песков прокомментировал обвинения в причастности России к беспорядкам во Франции

16:30 | 10.12.2018

Заявления о возможной причастности России к протестам во Франции являются клеветой, сказал пресс-секретарь Путина Песков. «Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются не чем иным, как клеветой», – сказал Песков.



Он подчеркнул, что события в Париже являются «исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», – подчеркнул он.



Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, что Париж начал расследование возможного вмешательства России в ситуацию в стране.