Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

16:30 | 10.12.2018

Песков прокомментировал обвинения в причастности России к беспорядкам во Франции

Заявления о возможной причастности России к протестам во Франции являются клеветой, сказал пресс-секретарь Путина Песков. «Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются не чем иным, как клеветой», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что события в Париже являются «исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», – подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, что Париж начал расследование возможного вмешательства России в ситуацию в стране.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

23:34 | 10.12.2018
Девушка из Екатеринбурга запатентовала и создала мобильное приложение, которое по родинкам на теле может выявить онкологию

23:32 | 10.12.2018
Знак, который разрешает водителям Екатеринбурга поворачивать на красный свет, убрали из-за бесполезности

22:16 | 10.12.2018
Знак, который разрешает водителям Екатеринбурга поворачивать на красный свет, убрали из-за бесполезности

21:38 | 10.12.2018
Безработного екатеринбуржца позвали играть «плохого русского» в фильме Гая Ричи

21:18 | 10.12.2018
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Спартак» со счётом 4:1

20:41 | 10.12.2018
«Пир во время чумы»: свердловские коммунисты голосуют против повышения зарплат депутатам

18:00 | 10.12.2018
12 декабря в Перми пройдет общероссийский день приема граждан

17:46 | 10.12.2018
Бюджет Перми на три года готовится ко второму чтению

17:42 | 10.12.2018
В курганских школах 32 класса закрыты на карантин из-за ОРВИ

17:42 | 10.12.2018
За два дня в Свердловской области поймали девять пьяных автомобилистов

17:36 | 10.12.2018
В Прикамье торгового представителя подозревают в присвоении крупной суммы

17:30 | 10.12.2018
В Кургане резко подорожали свежие овощи и валидол

17:11 | 10.12.2018
Долг жителей Курганской области за услуги ЖКХ перевалил за 115 млн рублей

17:10 | 10.12.2018
Дмитрий Баранов назначен вице-мэром Екатеринбурга

17:06 | 10.12.2018
Директора пермского зоопарка выберет конкурсная комиссия

17:00 | 10.12.2018
Трое рабочих пострадали на производстве в Нижнем Тагиле

16:52 | 10.12.2018
Класс Конфуция пермской гимназии № 2 признан лучшим в мире

16:36 | 10.12.2018
На Урале разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении. ФОТО

16:25 | 10.12.2018
Свердловчанина, повторного севшего за руль пьяным, отправили в колонию на семь месяцев

16:20 | 10.12.2018
Пермь стала одним из лидеров российского рейтинга прозрачности закупок

16:00 | 10.12.2018
Самолет Тюмень – Уфа совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

15:52 | 10.12.2018
В этом учебном году в курганских школах впервые отменили занятия из-за мороза

15:42 | 10.12.2018
В Екатеринбурге открыли центр Единой системы воздушного движения

15:20 | 10.12.2018
По вине неосторожных охотников на Урале погибло пять человек

15:09 | 10.12.2018
Дзюдоистка из Екатеринбурга взяла бронзу на Кубке России в Ханты-Мансийске

15:07 | 10.12.2018
В Кургане 13 декабря дадут старт Году театра в регионе

14:58 | 10.12.2018
На Южном Урале снизился уровень коррупции среди чиновников

14:47 | 10.12.2018
В ночь на 13 декабря ограничат движение по трассе Екатеринбург – Тюмень

14:36 | 10.12.2018
В Перми пройдет ежегодный Молодежный конвент

14:01 | 10.12.2018
В Перми появились 11 новых светофорных объектов

13:57 | 10.12.2018
Виновного в разбойном нападении на магазин жителя Петухова задержали в супермаркете

13:56 | 10.12.2018
Информационно-аналитический департамент екатеринбургской мэрии разделят на две части

13:46 | 10.12.2018
Пермячка попыталась угнать свою машину у приставов

13:33 | 10.12.2018
«Спецавтобазу» оштрафовали за грызунов и плохую воду для рабочих

13:28 | 10.12.2018
Челябинский депутат стал руководителем проекта «Чистая страна»

13:27 | 10.12.2018
Замглавы Уральского координационного совета у единороссов стал челябинский депутат

13:06 | 10.12.2018
В Нижнем Тагиле сотрудников уголовного розыска осудили за избиение задержанного

12:57 | 10.12.2018
Губернатор Пермского края Максим Решетников вошел в состав Высшего совета «Единой России»

12:49 | 10.12.2018
Пермский край присоединится к общероссийскому дню приема граждан в День Конституции Российской Федерации

12:47 | 10.12.2018
Экс-начальнику ОМВД Полевского вынесут приговор в ближайшую пятницу

12:44 | 10.12.2018
Полиция задержала поджигателя автомобиля на улице Родонитовой

12:36 | 10.12.2018
Губернатор Максим Решетников встретился с ректором Университета ИТМО Владимиром Васильевым

12:31 | 10.12.2018
В Перми пока сохраняется теплая погода

12:15 | 10.12.2018
Прокуратура проводит проверку в сухоложской школе искусств, где недавно был пожар

12:00 | 10.12.2018
Более трех тысяч человек приняли участие в крестном ходе в честь великомученицы Екатерины – покровительницы Екатеринбурга

11:39 | 10.12.2018
Прокуратура требует установить пожарную сигнализацию в ИК-3 в Краснотурьинске

11:20 | 10.12.2018
Департамент Ольги Глацких войдет в состав нового министерства

10:59 | 10.12.2018
«Екатерининская ассамблея» собрала 31,7 млн рублей

10:31 | 10.12.2018
В Нижнем Тагиле пенсионеру, пострадавшему при сходе наледи с крыши дома, выплатят компенсацию

10:14 | 10.12.2018
В Екатеринбурге стартует уголовный процесс по делу об обрушении крыши на ЗиКе





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 