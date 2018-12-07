Президента Молдавии Игоря Додона отстранили от исполнения обязанностей

16:14 | 10.12.2018

Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей. Соответствующее решение принял Конституционный суд (КС) страны, передает iz.ru.



Как заявил председатель суда Михай Поалелунжь, временная отставка оправданна, так как Додон отказывается «выполнить конституционные обязательства» и одобрить законы, утвержденные парламентом.



Речь идет о законах, связанных с передачей территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, празднованием 9 мая Дня Европы, новым кодексом о ТВ- и радиовещании, а также двух законах о карабинерах, которые будут подчиняться не только главе государства, но и правительству, отмечает lenta.ru.