В Северной и Южной Каролине из-за сильных снегопадов отменили более 1,3 тыс. авиарейсов

15:14 | 10.12.2018

Из-за снегопадов и метелей в аэропортах Северной и Южной Каролины было отменено более 1,3 тысячи авиарейсов, пишет The New York Times. По данным газеты, более 1,1 тыс. рейсов отменено в международном аэропорту Шарлотт Дуглас и еще более 200 рейсов в международном аэропорту Роли-Дарем. В 100 округах Северной Каролины объявлен режим чрезвычайной ситуации.



Перебои с энергоснабжением наблюдаются также в Алабаме, Джорджии, Теннесси и Вирджинии. Без света и тепла остались более 240 тысяч человек, отмечает Вести.ру.