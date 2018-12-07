15:04 | 10.12.2018

Президент Венесуэлы Мадуро обвинил США в попытке устроить государственный переворот в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венесуэльское агентство AVN.



«В настоящее время идёт и координируется Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и совершить государственный переворот против демократического и конституционного режима, который существует в нашей стране», — заявил Мадуро.



Он пообещал вскоре рассказать о якобы раскрытых им планах американских политиков и посвятить этой теме отдельную пресс-конференцию.