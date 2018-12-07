В Австралии умер знаменитый «накачанный» кенгуру Роджер

14:55 | 10.12.2018

Австралийский заповедник The Kangaroo Sanctuary Alice Springs сообщил в своем инстаграме о смерти кенгуру по имени Роджер, который был известен благодаря нестандартно для животного развитой мускулатуре и росту, передает gazeta.ru. Животному было 12 лет. Для кенгуру это преклонный возраст, в дикой природе они до него не доживают, пишет BBC News.



Рост кенгуру составлял около двух метров, он весил 89 кг. Роджер вырос настоящим альфа-самцом, у него было 12 жен. Популярность к нему пришла в 2015 году, когда в интернете появились фотографии Роджера, смявшего лапами металлический контейнер. Как отмечают в приюте, такая мускулатура не уникальна, но встречается не часто, отмечает «Интерфакс».