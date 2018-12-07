Власти РФ хотят запретить учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов

14:45 | 10.12.2018

Антикоррупционные поправки, которые кабмин внес в Госдуму, запретят врачам и учителям принимать подарки. Исключение сделано для цветов и канцтоваров, которые вручают на официальных и протокольных мероприятиях, передает РБК. К таким работникам предъявят и требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.



Сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей, напоминает РИА «Новости».