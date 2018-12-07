«Ангарского маньяка» Попкова приговорили ко второму пожизненному сроку

14:28 | 10.12.2018

Иркутский областной суд приговорил бывшего сотрудника милиции из Ангарска Михаила Попкова, более известного как «ангарский маньяк», ко второму пожизненному лишению свободы, сообщает «Интерфакс». Его признали виновным в 60 убийствах и покушениях на убийство.



Первый пожизненный срок Попков получил три года назад за совершение 24 аналогичных преступлений. Убийца намерен обжаловать решение суда, чтобы сохранить милицейскую пенсию, передает gazeta.ru.



Как напоминает РБК, Попков совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1994 по 2010 год. Он нападал на женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Позднее фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.