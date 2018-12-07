Прокуратура проверит единого поставщика продовольствия для Росгвардии

14:23 | 10.12.2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело в отношении поставщика продовольствия Росгвардии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в службе и правоохранительных органах. Проверку данных о завышенных ценах начала Главная военная прокуратура.



Как утверждается, в мае сотрудники спецслужб сообщили в антимонопольную службу о завышении контрактных цен при поставках продуктов и предложили проверить единого поставщика продовольствия для Росгвардии компанию «Дружба народов».



Как напоминает lenta.ru, в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о закупках продуктов для нужд Росгвардии по завышенным ценам. В публикации утверждалось, что в конце 2017 года мясокомбинат получил эксклюзивное право поставлять продукцию ведомству «без каких-либо конкурсов и конкуренции» по адекватным рыночным ценам. Но спустя несколько месяцев после заключения контракта компания подняла ценники в два-три раза. Также в фонде утверждали, что «Дружбой народов» владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.