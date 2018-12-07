РФ вышла на второе место в мире по продажам оружия

14:19 | 10.12.2018

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) пришел к выводу, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия, сообщает агентство AP.



Продажи крупнейших российских оборонных предприятий достигли 9,5 процента от общемировых. На первом месте — США (57 процентов), на третьем — Великобритания (девять процентов).



Как отмечает «Эхо Москвы», в прошлом году объём экспорта крупнейших российских производителей оружия составил почти 40 миллиардов долларов. В свою очередь, крупнейшие американские компании в прошлом году продали оружия почти на 230 миллиардов долларов.