Россия и мир
14:12 | 10.12.2018
Французские власти начали расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов»
Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy) сообщило, что около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в «пропаганде взглядов Кремля», переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хештега #giletsjaunes (желтые жилеты).
© «Вечерние Ведомости»
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