Французские власти начали расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов»

14:12 | 10.12.2018

Французские власти открыли расследование в связи с возможной причастностью России к беспорядкам и протестам «желтых жилетов» в Париже. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Я слышал эти слухи. Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чём-то, пока факты не будут установлены», — сказал министр.



Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy) сообщило, что около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в «пропаганде взглядов Кремля», переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хештега #giletsjaunes (желтые жилеты).