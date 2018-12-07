Пенсионный фонд назвал регионы РФ с самыми большими и маленькими пенсиями

14:08 | 10.12.2018

Пенсионный фонд назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией, сообщает «Российская газета». На первом месте – Чукотский автономный округ (25 173 рубля). Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе – 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области – 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае – 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе – 21 тысяча 8 рублей.



Самая низкая пенсия – в Кабардино-Балкарии, она составляет в среднем 11 413 рублей. В тройку регионов с самыми низкими пенсиями также попали Дагестан (11 тыс. 653 руб.) и Калмыкия (12 тыс. 137 руб.).



«Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тыс. 144 руб.», – добавили в ПФР, уточнив, что до этого показателя не дотягивают пенсии в 46 регионах страны.