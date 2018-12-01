В МВД заявили, что не давали никаких указаний насчет отмены рэп-концертов

17:27 | 7.12.2018

Центральный аппарат МВД России не давал региональным подразделениям никаких указаний насчет отмены рэп-концертов, заявил замглавы ведомства Игорь Зубов. «Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», — сказал Зубов, передает РИА «Новости». Ранее в Кремле сказали, что внимательно следят за сложившейся ситуацией.