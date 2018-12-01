В интернете появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии

17:23 | 7.12.2018

Появились новые фотографии жизни в колонии участника банды «цапков» Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет. Видеозапись с кадрами, на которых запечатлен бандит, опубликована в Telegram-канале «Говорит Москва». На кадрах Цеповяз запечатлен вместе с другими людьми во время изобильных застолий либо на природе.



Как отмечает РИА «Новости», в начале ноября фотографии из колонии, на которых заключенный Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра, вызвали громкий скандал. Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников колонии уголовное дело о превышении полномочий, главу управления ФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, еще ряд сотрудников наказали.



Напомним, в ноябре 2013 года член банды «цапков» Цеповяз получил 20 лет тюрьмы и 200 тыс. руб. штрафа по делу об убийстве 12 человек в краснодарской станице Кущевская. Главарь банды Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению и умер в СИЗО летом 2014 года от сердечной недостаточности.