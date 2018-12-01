Актер Кевин Харт отказался быть ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар»

17:17 | 7.12.2018

Актер Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии «Оскар» из-за скандала с его твитами восьмилетней давности. Об этом артист написал в «Твиттере».



«Всё потому, что я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие талантливые актёры. Я приношу искренние извинения ЛГБТК-сообществу за мои жёсткие слова в прошлом», — написал Харт. Актёр добавил, что выражает благодарность киноакадемии и своей целью видит объединение людей. Кроме того, Харт заявил, что его старые твиты не имеют отношения к тому человеку, которым он стал, а людям свойственно меняться.



Как напоминает «Эхо Москвы», в 2011-м Харт написал, что его терзает страх по поводу того, что его сын вырастет геем. А за пару лет до этого в микроблоге оставил такую запись: «Если мой сын начнёт играть с кукольным домом моей дочери, я сломаю его и скажу: «Прекрати это занятие для геев».