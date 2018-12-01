Российский миллиардер Вексельберг обжаловал американские санкции

16:59 | 7.12.2018

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг обжаловал американские санкции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его представителя Андрея Шторха. Под американские санкции Вексельберг попал в апреле 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес с российским предпринимателем и его компаниями. После попадания в санкционный список бизнесмен сократил долю в швейцарских компаниях и пожаловался на последствия санкций премьер-министру РФ Медведеву.



Кроме того, Вексельберг, в апреле комментируя санкции, заявлял, что они несправедливы и необоснованны. Тогда же он объявил о намерении судиться с Вашингтоном.