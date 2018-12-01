В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову

16:48 | 7.12.2018

В Москве, в районе пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе, состоялась церемония открытия памятника киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Памятник расположен в сквере имени Ч. Айтматова, его установка приурочена к 90-летию со дня рождения писателя.



Напомним, произведения Айтматова были переведены более чем на 170 языков мира и изданы в 128 странах.