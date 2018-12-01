Кириенко на съезде партии «Единая Россия» назвал глупостью запреты концертов рэперов

16:44 | 7.12.2018

Выступивший перед делегатами съезда партии «Единая Россия» замглавы администрации президента Кириенко назвал глупостью участившиеся запреты концертов в России и призвал уделять больше внимания современной молодежной культуре, передает «Эхо Москвы».



«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что, когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов — это глупость», — сказал Кириенко на съезде партии.