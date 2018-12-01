Депутаты Верховной рады Украины подрались в прямом эфире

16:39 | 7.12.2018

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Олег Барна и внефракционный депутат Юрий Левченко подрались в прямом эфире парламентского телеканала «Рада». Запись инцидента опубликована на YouTube.



Во время дискуссии Левченко назвал Барну «прислужником олигархата», после чего последний предложил своему оппоненту принять участие в Антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины. Левченко оскорбился этим предложением и заявил, что Барна «показал свой уровень», когда совершил столкновение с киевским трамваем в нетрезвом состоянии. После этого депутат накинулся на Левченко, ударил его по лицу и повалил на пол, передает gazeta.ru.



По словам директора канала «Рада» Владимира Леха, это первая студийная драка за 20 лет существования студии.