Издатель «Медузы» Илья Красильщик объявил об уходе из проекта

16:29 | 7.12.2018

Издатель проекта Meduza Илья Красильщик покинет свой пост с 1 января 2019 года. Сам он объяснил свой уход тем, что больше не находит для себя места в проекте. При этом он выразил оптимизм относительно дальнейшей судьбы издания.



По данным РБК, увольнение может быть связано с конфликтом с генеральным директором «Медузы» Галиной Тимченко.