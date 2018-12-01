Песков заявил, что РФ не нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности

16:20 | 7.12.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что российская сторона не нарушала ДРСМД и сохраняет приверженность договору, передает РИА «Новости». «Я могу вам сказать, как мы уже неоднократно говорили, что Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД», – сказал Песков. «А все вопросы, которые касаются технических особенностей ракеты 9М729, лучше задать Министерству обороны РФ», – добавил Песков.



Напомним, США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.