Власти Японии намерены запретить закупки оборудования компаний Huawei и ZTE для госаппарата

11:18 | 7.12.2018

Власти Японии намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE, опасаясь шпионажа со стороны китайских спецслужб, сообщают японские СМИ. Каждое министерство теперь должно изменить внутренние правила госзакупок, сообщает газета Yomiuri.



Издание приводит в пример США, где летом также приняли решение ввести запрет на закупку и применение госучреждениями телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Американские власти уверяли, что эти китайские компании сотрудничают со спецслужбами своей страны.