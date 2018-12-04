Сорок первого президента США Джорджа Буша – старшего похоронили в Техасе

11:12 | 7.12.2018

Сорок первый президент США Джордж Буш – старший похоронен на территории президентской библиотеки при Техасском университете в городе Колледж-Стейшен. Там же похоронена его супруга, Барбара Буш, которая умерла в апреле этого года, сообщает «Эхо Москвы».



Церемония похорон была закрытой. Гроб с телом Буша-старшего доставили в Колледж-Стейшен на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей. Ранее прощание проходило в Кафедральном соборе Вашингтона, а также в церкви Святого Мартина в Хьюстоне.



Джордж Буш – старший скончался 30 ноября в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, напоминает РИА «Новости».