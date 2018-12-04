Премьер Канады Трюдо прокомментировал задержание финдиректора Huawei Technologies

11:08 | 7.12.2018

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу на канадской территории. Как заявил политик, он был проинформирован о таком решении соответствующими органами власти «за несколько дней», передает russian.rt.com. Он также добавил, что не обсуждал с международными партнерами этот вопрос.



Кроме того, он подчеркнул, что никакая другая страна не оказывала давление на Канаду в этом вопросе. «Я могу всех заверить, что у нашей страны независимая судебная система, и надлежащие органы власти приняли решение в этом случае без всякого политического вмешательства», — приводит его слова RT.



Как напоминает rg.ru, Мэн Ванчжоу была арестована в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Тегерана.