Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на 6 миллиардов долларов

10:54 | 7.12.2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал в Twiitter. «Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнёрами», — заявил Мадуро. По его словам, также идет обсуждение возможностей и инвестиций в добычу алмазов.