Сбербанк запретил переводы по номеру телефона на кредитные карты

10:43 | 7.12.2018

Сбербанк отказался от услуги перевода денег по номеру телефона на кредитную карту, сообщает «РИА Новости». В кредитном учреждении пояснили, что переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона или по номеру карты, а на кредитные — только по номеру карты.



Механизм решили изменить из-за жалоб клиентов, возникших в результате случайного перевода средств на кредитку. Так, в соответствии с действующими тарифами услуга вывода средств с кредитной карты является платной, отмечает russian.rt.com.