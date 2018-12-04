Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор на саммите ЕАЭС в Петербурге

10:38 | 7.12.2018

Глава Белоруссии Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о стоимости газа, который Москва поставляет Минску. Дискуссия развернулась на саммите ЕАЭС в Петербурге. «Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого», — заявил Лукашенко.



Как напоминает lenta.ru, в ходе заседания президент Белоруссии обратил внимание на то, что для потребителей в его стране газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян, например, в соседней Смоленской области — 70 долларов. Путин отметил, что Минск платит за топливо почти вдвое меньше, чем, к примеру, Германия (250 долларов). Лукашенко продолжил полемику, упомянув, в частности, то, что белорусы живут хуже немцев, хотя «мы воевали против Германии вместе».