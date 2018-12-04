Верховная рада Украины поддержала расторжение договора о дружбе с Россией

10:33 | 7.12.2018

Верховная рада приняла президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает телеканал «112 Украина». Для принятия закона его также должен подписать президент Украины Петр Порошенко.



В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать.



Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году подписали президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма.