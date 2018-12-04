В Госдепе США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

10:29 | 7.12.2018

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность военного вторжения в ответ на инцидент в Керченском проливе. Свое мнение он выразил на дискуссионной площадке, организованной газетой The Washington Post.



Вместе с тем он подчеркнул, что международное сообщество обязано отреагировать в иной форме на действия России, направленные на ограничение судоходства в районе Азовского моря, передает РБК.