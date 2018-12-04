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Россия и мир


 

10:16 | 7.12.2018

В Госдепартаменте США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её так, чтобы её дальность, как заявили в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает russian.rt.com. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

В ведомстве утверждают, что ракета 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5500 километров, что запрещено договором. Томпсон подчеркнула, что Россия должна внести коррективы, которые можно будет проверить, сообщает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять условия соглашения, напоминает «Эхо Москвы».

© «Вечерние Ведомости»

 


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