Пенсионер из Магадана хочет вернуть Медведеву прибавку к пенсии

17:29 | 6.12.2018

Пенсионер из Магадана, ветеран труда Владимир Попов хочет вернуть премьер-министру Медведеву ежемесячную надбавку в размере 683 рублей 66 копеек. Как сказал Попов, подобная выплата унижает его человеческое достоинство, передает «Эхо Москвы».



Попов получил от ГКУ «Магаданский социальный центр» уведомление о том, что ему, как ветерану труда, полагается ежемесячная прибавка в размере 683 рублей 66 копеек. В ответ ветеран написал письмо в магаданский соццентр, в котором он попросил перечислить надбавку Медведеву. «Надеюсь, эти деньги помогут вам в борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — написал ветеран. Заявление пенсионера и письмо из соцзащиты размещены в паблике «Магаданский скептик» в социальной сети Facebook.