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Россия и мир


 

17:18 | 6.12.2018

В Петербурге полиция начала проверку фонда кинорежиссёра Александра Сокурова

В Санкт-Петербурге полиция проверяет на противоправную деятельность Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого является кинорежиссёр Александр Сокуров.

«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам Александр Сокуров подтвердил информацию о том, что правоохранительные органы проводят проверку финансовой деятельности его фонда, и связал это с «доносом» бывшего сотрудника. Как заявил режиссер в соцсети, экс-работник взял у него деньги в долг и не вернул – ни ему, ни фонду. «Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», – написал Сокуров, передает MK.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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